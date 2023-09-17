منصة مُدد توضح طريقة تعيين مفوض أو مدقق رواتب عبر نظام إدارة الرواتب

أ أ

حددت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، طريقة تعيين "مفوض" أو "مدقق رواتب" عبر نظام إدارة الرواتب. اضافة اعلان





خطوات تعيين مفوض أو مدقق رواتب



آلية قبول أو رفض التبريرات



رفع ملف حماية الأجور



تعرف على كيفية تعيين "مفوض" أو "مدقق رواتب" عبر نظام #إدارة_الرواتب pic.twitter.com/ze4wvKIqgD — Mudad | مُدد (@Mudad_sa) September 3, 2023

- الدخول على منصة مدد والضغط على نظام إدارة الرواتب- من خلال الشريط الأيمن انتقل إلى صفحة المستخدمين بالضغط على "خيار المستخدمين"سوف تظهر لك بيانات الصفحة بشكل كامل ولتعيين مستخدم جديد لإدارة الصفحة قم بالضغط على زر "تعيين مستخدم".- عند إضافة اسم المستخدم سوف تظهر لك قائمة منسدلة بأسماء الموظفين قم باختيار اسم الموظف الذي ترغب بتعيينه ثم قم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بالموظف.- ثم قم باختيار الدور الذي ترغب بإعطائه للموظف بالنقر على خانة دور المستخدم- كما يمكنك الاطلاع على صلاحيات أدواء المستخدمين عبر الضغط على أسفل الخانةسوف يظهر لك تنبيه أعلى الصفحة للتأكيد على تعيين المستخدم وسوف تصل للمستخدم الذي تم تعيينه رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على رابط الدخولوفي وقت سابق، أوضحت منصة مُدد الرقمية آلية قبول أو رفض التبريرات في نظام حماية الأجور.وقالت منصة مُدد "إن مهلة إرسال التبرير بعد صدور المخالفة هي 30 يوم، بعدها لن يتمكن صاحب العمل من التبرير على المخالفة.وأشارت منصة مُدد إلى أن مهلة قبول أو رفض التبرير بعد وصوله للموظف هي 3 أيام.وتابعت أنه في حال عدم تجاوب العامل بعد مرور ثلاثة أيام سيتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائيا.وفي وقت سابق، دعت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أصحاب المنشآت لرفع ملف حماية الأجور في الموعد المحدد.