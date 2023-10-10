رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

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أعلنت الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض على النحو التالي:

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1 - مسؤول استقطاب مواهب



2 - مصمم جرافيك



الشروط

نبذة عن الهيئة

