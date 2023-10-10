رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

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أعلنت
الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في
الرياض على النحو التالي:
1 -
مسؤول استقطاب مواهب المتطلبات:
درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادله "مع خبرة سنتان".
2 -
مصمم جرافيك
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادله "مع خبرة سنتان".
الشروط
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/4/7هـ.