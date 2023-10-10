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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للمراجعين والمحاسبين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض على النحو التالي:
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1 - مسؤول استقطاب مواهب

المتطلبات:
درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادله "مع خبرة سنتان".

2 - مصمم جرافيك

المتطلبات:
درجة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادله "مع خبرة سنتان".

الشروط


- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم
 التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/4/7هـ.

نبذة عن الهيئة

وهيئة المحاسبين القانونيين هيئة حكومية مهنية تأسست في عام 1992م، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000 عضو ويقع مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض ولها فروع تابعة في كل من "جدة الدمام".

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