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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - بارستا.
2 - مدير فرع.
3 - محاسب عام.
4 - سكرتيرة تنفيذيه.
5 - محاسب ، مراجع.
6 - أخصائي محاسبة.
7 - خدمة عملاء- تسويق.
8 - أخصائي علاقات عامة.
9 - أخصائي موارد بشرية.
10 - أخصائي موارد بشرية.
11 - والمزيد...

* طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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