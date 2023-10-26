رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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