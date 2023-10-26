رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض

أ أ
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة
في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:1 - بارستا.
2 - مدير فرع.
3 - محاسب عام.
4 - سكرتيرة تنفيذيه.
5 - محاسب ، مراجع.
6 - أخصائي محاسبة.
7 - خدمة عملاء- تسويق.
8 - أخصائي علاقات عامة.
9 - أخصائي موارد بشرية.
10 - أخصائي موارد بشرية.
11 - والمزيد...
* طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).