لكافة الفئات.. المالية تُعلن عن 8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بعد" في مسار المحاسبة المالية عبر "برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة" مع شهادات معتمدة على النحو التالي:





8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

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