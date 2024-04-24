الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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لكافة الفئات.. المالية تُعلن عن 8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

وزارة المالية -- صرف الرواتب
وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بعد" في مسار المحاسبة المالية عبر "برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة" مع شهادات معتمدة على النحو التالي:

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8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الأول".
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الثاني".
3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الأول".
4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثاني".
5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثالث".
6 - إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

المزايا

- دورات مجانية مستمرة.
- تقام جميع الدورات عن بعد.
- للرجال والنساء من كافة فئات المجتمع.
- شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

 ملاحظة

 يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

 طريقة التسجيل

 التسجيل متاح حاليًا طريق اختيار الدورة المرغوبة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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