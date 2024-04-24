لكافة الفئات.. المالية تُعلن عن 8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة

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أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بعد" في مسار المحاسبة المالية عبر "برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة" مع شهادات معتمدة على النحو التالي:
8 دورات مجانية مع شهادة معتمدة
1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الأول".
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية – "الجزء الثاني".
3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الأول".
4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثاني".
5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – "الجزء الثالث".
6 - إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
المزايا-
دورات مجانية مستمرة.
- تقام جميع الدورات عن بعد.
- للرجال والنساء من كافة فئات المجتمع.
- شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.