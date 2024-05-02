لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.. وظائف أمنية في شركة تابعة لصندوق الاستثمار

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أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- محاسب مشروع
- مشرف البنية التحتية
- رئيس قسم الميزانية والمحاسبة وإعداد التقارير
- مدير الحملات التسويقية
التخصصات:
- المالية
- المحاسبة
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- تصميم الجرافيك
- الرسوم المتحركة
- فنون الوسائط المتعددة
- أو مايعادلهم
نبذة عن الشركة:
هي شركة خدمات الأمن الوطني المنشأة حديثًا (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، بهدف تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة في قطاعات رئيسية مختلفة مثل: المدن الذكية، والمطارات والموانئ، والجهات الحكومية، والمناطق السكنية، والمؤسسات التجارية، والملاعب الرياضية، والفعاليات الجماهيرية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا