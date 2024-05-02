الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.. وظائف أمنية في شركة تابعة لصندوق الاستثمار

سيف
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- محاسب مشروع
- مشرف البنية التحتية
- رئيس قسم الميزانية والمحاسبة وإعداد التقارير
- مدير الحملات التسويقية

التخصصات:


- المالية    
- المحاسبة 
- تقنية المعلومات 
- نظم المعلومات 
- تصميم الجرافيك
- الرسوم المتحركة
- فنون الوسائط المتعددة      
- أو مايعادلهم

نبذة عن الشركة:



هي شركة خدمات الأمن الوطني المنشأة حديثًا (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، بهدف تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة في قطاعات رئيسية مختلفة مثل: المدن الذكية، والمطارات والموانئ، والجهات الحكومية، والمناطق السكنية، والمؤسسات التجارية، والملاعب الرياضية، والفعاليات الجماهيرية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"

جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

عاجل.. ارتكاب مخالفة قطع الإشارة يلغي تخفيض الـ50%.. "المرور" يوضح

لهؤلاء الخريجين.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة بالرياض

للدبلوم فأعلى.. طرح وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الملاحة الجوية 1:01 ص الأحد، 07 أبريل 2024

عاجل.. للمواطنين فقط.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

نيوم 6:00 ص الجمعة، 05 أبريل 2024

عاجل..منها بدون خبرة.. نيوم تعلن عن طرح مئات الوظائف بمختلف التخصصات

الهيئة العامة للعناية بشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي 1:08 ص الخميس، 04 أبريل 2024

عاجل..بدء التقديم في وظائف الهيئة العامة للعناية بشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 8:36 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن طرح عدد من والظائف الإدارية والمالية والتقنية