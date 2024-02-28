الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة 0والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن استمرار التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

 رابط وطريقة التقديم على وظائف الزكاة والضريبة والجمارك

1 - مهندس أول.
2 - خبير الحوكمة.
3 - خبير تقييم الامتثال.
4 - خبير مراقبة الامتثال.
5 - مشرف مكافحة الحرائق.
6 - مشرف إدارة المشروعات.
7 - متخصص في الإستراتيجية.
8 - مدير البحوث والدراسات الضريبية.
9 - أخصائي تخطيط ودعم تقنية المعلومات.
10 - أخصائي رئيس لإدارة التعلم والتطوير.

 التخصصات المطلوبة

- القانون  
- الهندسة
- الاقتصاد       
- الرياضيات
- الإحصائيات  
- علوم الإطفاء  
- الصحة المهنية  
- علوم الحاسب    
- إدارة الأعمال  
- الموارد البشرية 
- الدراسات القانونية
- الهندسة المعمارية   
- تقنية المعلومات     
- إدارة الموارد البشرية  
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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