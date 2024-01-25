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رابط وطريقة الحصول على وظيفة في "نيوم" براتب 13 ألف ريال

نيوم
مشروع نيوم
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أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13.000 ريال)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

رابط وطريقة الحصول على وظيفة في نيوم براتب 13 ألف ريال

وظائف شركة نيوم:
1 - سكرتير.
2 - مدير البيئة.
3 - المدير الفني.
4 - مدير العقود.
5 - مدير السلامة.
6 - مدير المشروع.
7 - مهندس تخطيط.
8 - مدير الموارد البشرية.
9 - فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).
10 - أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال).

المجالات الوظيفية في نيوم:

- الفنية.
- التقنية.
- الإدارية.
- الهندسية.

مزايا العمل في نيوم

1 - نقل مجاني.
2 - سكن مجاني.
3 - رواتب تنافسية.
4 - إجازة سنوية 30 يومًا.
5 - تذاكر وبدل سفر سنوي.
6 - وجبات مجانية "فطور، غداء، عشاء".
7 - تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
8 - إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.
9 - تغطية تكاليف دراسة الأبناء "60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال".

طريقة التقديم على وظائف نيوم

- وأشارت شركة نيوم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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