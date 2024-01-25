رابط وطريقة الحصول على وظيفة في "نيوم" براتب 13 ألف ريال

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أعلنت
شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13.000 ريال)،
وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
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وطريقة الحصول على وظيفة في نيوم براتب 13 ألف ريالوظائف
شركة نيوم:
1 - سكرتير.
2 - مدير البيئة.
3 - المدير الفني.
4 - مدير العقود.
5 - مدير السلامة.
6 - مدير المشروع.
7 - مهندس تخطيط.
8 - مدير الموارد البشرية.
9 - فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).
10 - أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال).
المجالات
الوظيفية في نيوم:-
الفنية.
- التقنية.
- الإدارية.
- الهندسية.
مزايا العمل في نيوم1 -
نقل مجاني.
2 - سكن مجاني.
3 - رواتب تنافسية.
4 - إجازة سنوية 30 يومًا.
5 - تذاكر وبدل سفر سنوي.
6 - وجبات مجانية "فطور، غداء، عشاء".
7 - تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
8 - إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.
9 - تغطية تكاليف دراسة الأبناء "60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال".