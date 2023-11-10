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عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

الدعم السكني سكني
برنامج سكني
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أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.اضافة اعلان
وحدد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، شروط نقل المديونية على النحو التالي: 
 -العملاء المنتظمين بالسداد.
-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.
-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم
-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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