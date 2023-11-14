الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

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كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

سكني
برنامج سكني
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أبان برنامج سكني، كيفية معرفة حالة الاستحقاق للمتقدمين بطلبات الحصول على الدعم السكني.
وقال البرنامج عبر حسابخ في منصة "إكس": "يمكنك معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني من خلال الرابط التالي:  (اضغط هنا)".اضافة اعلان
وأضاف: "وفي حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية ، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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