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قطار الحرمين: 97 ريال قيمة تذكرة من جدة إلى المدينة

قطار خادم الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
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أعلن قطار الحرمين السربع، عن عرض رمضان، حيث أشار الحساب الرسمي على منصة "إكس"، سعر تذكرة من جدة إلى المدينة.
وقال حساب قطار الحرمين :" احجز تذكرتك من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة المدينة المنورة على الدرجة الاقتصادية ابتداءً من 97 ريال."اضافة اعلان
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قطار الحرمين السريع:

ومؤخرًا، وجهت وزارة الحج والعمرة عدة تنبيهات لضيوف الرحمن والزائرين لأجل الحصول على رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين.
وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": "كي تحظى برحلة ميسّرة، وتجربة لا تُنسى على قطار الحرمين، تقيّد بالتعليمات والتزم بالإرشادات".
وأوضحت أنه لأجل رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين السريع يجب الالتزام بالآتي:
1-الحضور قبل وقت الرحلة بزمن كاف.
2- إبراز التذكرة قبل الصعود.
3- اتباع توجيهات المسؤولين.
4- الجلوس في المقعد المحدد للتذكرة.

طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين:

وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.
ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1-  الدخول إلى الموقع الرسمي.
2- اختيار (إدارة الحجز)
3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.
4- اختيار (البحث عن التذكرة)
5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.

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