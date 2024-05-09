قبيل صرف الدفعة 78.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن أهلية يونيو

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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يسأل فيه عن موعد اعتماد أهلية شهر يونيو.



اعتماد الأهلية في حساب المواطن:



تقديم صرف دعم المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه:"السلام عليكم.. متى آخر موعد للتسجيل حتى ألحق دراسة أهلية شهر يونيو".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول : "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".وأوضح البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 أبريل" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو".مع الاقتراب من صرف دعم المواطن كل شهر في المملكة يسأل الكثيرون عن تقديم صرف الدعم في حال وجود يوم إجازة متزامنا مع اليوم المحدد للصرف.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :" هل سيقدم الدعم".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :"أهلا بك.. يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم لدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ " 9 مايو "، نسعد بخدمتك ".