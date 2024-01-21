سارع بالتقديم.. موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
موعد
ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامةوجاءت مواعيد التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة كالتالي:
1-
أخصائي تدقيق تقنية المعلومات
المتطلبات:
بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
2-
محلل استثمار
المتطلبات:
بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3-
محلل مالي
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
الشروط
العامة لوظائف صندوق الاستثمارات العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
3 - إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
4 - حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب أو الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال الروابط التالي:
1- محلل استثمار: اضغط هنا
2- محلل مالي: اضغط هنا
3- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات: اضغط هنا
نبذة
عن الصندوق:وفي
عام 1971م تأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل
المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وأسهم الصندوق بدور مهم في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء.
بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.