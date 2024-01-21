الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الأستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

اضافة اعلان

موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

وجاءت مواعيد التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة كالتالي:

 

1- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات

المتطلبات:
بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.


2- محلل استثمار

المتطلبات:
 بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.


3- محلل مالي

المتطلبات:
درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.


الشروط العامة لوظائف صندوق الاستثمارات العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
3 - إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
4 - حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب أو الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالي:
1- محلل استثمار: اضغط هنا
2- محلل مالي: اضغط هنا
3- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات: اضغط هنا


نبذة عن الصندوق:

وفي عام 1971م تأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

وأسهم الصندوق بدور مهم في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء.

بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.


اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية اشتراك طالب جامعي يدفع إيجاره للكلية بالبرنامج

طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

عاجل.. كيفية نقل كفالة عبر "مساند" 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

SideBanner 8:27 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

images 10:33 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رابط التقديم.. المركز الوطني للتنمية الصناعية يطرح وظائف وفرص تدريب على رأس العمل

روشن العقارية 4:01 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. روشن العقارية تطرح وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

تنزيل 3:12 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
6:40 م السبت، 20 يناير 2024

بدء القبول لبرامج الدبلوم في التدريب التقني والمهني بالقصيم غداً

شركات الكهرباء
6:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير وطريقة السداد

توكلنا - خدمات
5:42 م السبت، 20 يناير 2024

"توكلنا" يكشف عن خدمة جديدة للمستخدمين

وزارة الدفاع
5:30 م السبت، 20 يناير 2024

معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طيران ناس
11:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم

فيروس كورونا
10:02 ص الأحد، 21 يناير 2024

تنبيه عاجل من "الصحة" للمواطنين في حال ظهور أعراض كورونا عليهم

رواتب - راتب - ريال - وظائف
9:01 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد

أهم 10
9:22 ص الأحد، 21 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رابط التقديم للوظائف المدنية بوزارة الدفاع وأمطار رعدية على هذه المناطق

وزارة الدفاع
8:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

وظائف فرص شاغرة
7:43 ص الأحد، 21 يناير 2024

قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي