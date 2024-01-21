سارع بالتقديم.. موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

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موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة



وجاءت مواعيد التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة كالتالي:

1- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات



المتطلبات:بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.





2- محلل استثمار



المتطلبات:بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.





3- محلل مالي



المتطلبات:درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.





الشروط العامة لوظائف صندوق الاستثمارات العامة



1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.3 - إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.4 - حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب أو الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.





طريقة التقديم







نبذة عن الصندوق:



وفي عام 1971م تأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

وأسهم الصندوق بدور مهم في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء.

بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.



