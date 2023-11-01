فرصة للخريجين.. "مطارات الرياض" تفتح التقديم في برنامج فال المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة مطارات الرياض عن بدء التقديم في "برنامج
فال" المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس على النحو التالي:
* التخصصات المطلوبة:- المالية
- التسويق
- إدارة عامة
- إدارة المرافق
- إدارة المخاطر
- إدارة الطيران
- هندسة الطيران
- إدارة السلامة
- إدارة الأعمال
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- إدارة سلاسل الإمداد
* مدة البرنامج:- المدة 12 شهر تدريبي منتهي بالتوظيف.
* الشروط:- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة.
- أن يكون خريجي الجامعات السعودية أو الجامعات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم.
- المعدل لا يقل عن 3.75 من 5 أو ما يعادلها.
* مزايا البرنامج:- راتب شهري.
- مكافأة سنوية.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- دورات تدريبية فنية وقيادية.
- زيارة مطار عالمي والاستفادة من الخبرات المختلفة.
- تأمين طبي للمتدرب يشمل الوالدين والزوجة والأبناء.