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فرصة للخريجين.. "مطارات الرياض" تفتح التقديم في برنامج فال المنتهي بالتوظيف

مطارات الرياض
مطارات الرياض
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أعلنت شركة مطارات الرياض عن بدء التقديم في "برنامج فال" المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

* التخصصات المطلوبة:

- المالية
- التسويق
- إدارة عامة
- إدارة المرافق
- إدارة المخاطر
- إدارة الطيران
- هندسة الطيران
- إدارة السلامة
- إدارة الأعمال
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- إدارة سلاسل الإمداد

* مدة البرنامج:

- المدة 12 شهر تدريبي منتهي بالتوظيف.

* الشروط:

- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة.
- أن يكون خريجي الجامعات السعودية أو الجامعات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم.
- المعدل لا يقل عن 3.75 من 5 أو ما يعادلها.

* مزايا البرنامج:

- راتب شهري.
- مكافأة سنوية.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- دورات تدريبية فنية وقيادية.
- زيارة مطار عالمي والاستفادة من الخبرات المختلفة.
- تأمين طبي للمتدرب يشمل الوالدين والزوجة والأبناء.

 * طريقة التقديم:

- التقديم متاح من اليوم الأربعاء 1445/4/17 هـ (الموافق 2023/11/1 م) من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/1 هـ (الموافق 2023/11/15 م).

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