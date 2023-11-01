فرصة للخريجين.. "مطارات الرياض" تفتح التقديم في برنامج فال المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة مطارات الرياض عن بدء التقديم في "برنامج فال" المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





* التخصصات المطلوبة:



* مدة البرنامج:



* الشروط:



* مزايا البرنامج:



* طريقة التقديم:

