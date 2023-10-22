الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

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شركة أرامكو
أ أ
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كشفت شركة أرامكو، عن تفاصيل التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت في الوقت نفسه، أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

1- برنامج التدريب الجامعي

الفئة المستهدفة
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.


الشروط

- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.        
- لا يُسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.


المزايا


- راتب شهري.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.


الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.


تواريخ تهمك

- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.

2- برنامج التدريب المهني

الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.


الشروط

- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.


الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.


المزايا

- راتب شهري.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.


تواريخ تهمك

- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 10 من يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 14 من يناير 2024م.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من غد الاثنين 1445/4/8هـ (الموافق 2023/10/23م) الثامنة صباحًا، ويستمر حتى الاثنين 1445/4/15هـ (الموافق 2023/10/30م) الثالثة مساءً، عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي: (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: (اضغط هنا)

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