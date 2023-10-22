التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

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كشفت شركة أرامكو، عن تفاصيل التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت في الوقت نفسه، أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





1- برنامج التدريب الجامعي



الفئة المستهدفة- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.





الشروط



- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.- لا يُسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.





المزايا

- راتب شهري.- المواصلات حسب خطة الشركة.- تأمين طبي حسب خطة الشركة.- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.





الوثائق المطلوبة



- نسخة من بطاقة الهوية.- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.





تواريخ تهمك



2- برنامج التدريب المهني



- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.الفئة المستهدفة:- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.





الشروط



- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.





الوثائق المطلوبة



- نسخة من بطاقة الهوية.- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.





المزايا



- راتب شهري.- النقل حسب خطة الشركة.- تأمين طبي حسب خطة الشركة.- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.





تواريخ تهمك



طريقة التقديم

