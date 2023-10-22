التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

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كشفت شركة أرامكو، عن تفاصيل التقديم في برامج التدريب الجامعي
والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت في الوقت نفسه، أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين، وذلك على النحو التالي:
1- برنامج التدريب الجامعيالفئة المستهدفة
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج.
الشروط
- يجب ألا يكون
المتقدم قد تخرج من جامعته.
- لا يُسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
المزايا
- راتب شهري.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.
تواريخ تهمك
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.
2- برنامج التدريب المهنيالفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.
الشروط
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.
المزايا
- راتب شهري.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
تواريخ تهمك
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 10 من يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 14 من يناير 2024م.
طريقة التقديميبدأ التقديم من غد الاثنين 1445/4/8هـ (الموافق
2023/10/23م) الثامنة صباحًا، ويستمر حتى الاثنين 1445/4/15هـ (الموافق 2023/10/30م)
الثالثة مساءً، عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي: (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: (اضغط هنا)