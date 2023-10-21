السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الموعد والشروط.. تعرف على تفاصيل برامج أرامكو المنتهية بالتوظيف

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
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كشفت شركة أرامكو عن تفاصيل برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

1- برنامج التدريب الجامعي:

الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العمل قبل التخرج.

الشروط:
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.

المزايا:
- راتب شهري.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.

الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.
تواريخ تهمك:
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ بتاريخ 14 يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 يناير 2024م.

2- برنامج التدريب المهني:

الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معادهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج

الشروط:
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.
- أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.5 من 4 للتخصصات الأخرى أو ما يعادلها والأولوية لمرشحين ذوي المعدلات العالية.

الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

المزايا:
- راتب شهري.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.

تواريخ تهمك:
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 10 يناير 2024م.
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين بتاريخ 14 يناير 2024م.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الاثنين 1445/4/8هـ (الموافق 2023/10/23م) الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الاثنين 1445/4/15هـ (الموافق 2023/10/30م) الثالثة مساءاً، عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي: (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: (اضغط هنا).

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