الموعد والشروط.. تعرف على تفاصيل برامج أرامكو المنتهية بالتوظيف

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كشفت شركة أرامكو عن تفاصيل برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





1- برنامج التدريب الجامعي:



2- برنامج التدريب المهني:



طريقة التقديم:

