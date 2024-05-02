عاجل.. هل يوجد حد أعلى للراتب يمنع استحقاق حساب المواطن؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الحد المانع وقيمة الدخل الذي يمنع استحقاق حساب المواطن.



حساب المواطن والحد المانع



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم قيمة الراتب التي تمنع استحقاق حساب المواطن؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله : "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

يترقب مستفيدو حساب المواطن، الإعلان عن نتيجة أهلية الدورة 78 لشهر مايو، في الوقت الذي لم يحدد فيه البرنامج موعد إعلانها.

أسباب عدم أهلية حساب المواطن



وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

