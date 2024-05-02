عاجل.. إيجار تكشف كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال

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تجاوبت منصة إيجار مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال.
شكاوى النصب والاحتيال عبر إيجار:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أبغى أقدم شكوى عملية نصب واحتيال جديد".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله لرفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري من خلال أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار بالرابط أدناه http://rega.gov.sa ..نسعد بخدمتك".
دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:فيما ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".
رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:أيضا تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".