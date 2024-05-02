عاجل.. إيجار تكشف كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال

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تجاوبت منصة إيجار مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال.



شكاوى النصب والاحتيال عبر إيجار:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أبغى أقدم شكوى عملية نصب واحتيال جديد".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله لرفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري من خلال أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار بالرابط أدناه http://rega.gov.sa ..نسعد بخدمتك".فيما ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".