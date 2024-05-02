الجمعة، 24 شوال 1445 ، 03 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيجار تكشف كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تجاوبت منصة إيجار مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال.

شكاوى النصب والاحتيال عبر إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أبغى أقدم شكوى عملية نصب واحتيال جديد".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله لرفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري من خلال أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار بالرابط أدناه  http://rega.gov.sa ..نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

فيما ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:

أيضا تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

عاجل.. توجيه من الجوازات بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية

عاجل.. توضيح مهم من "التأمينات" بشأن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

عاجل.. بالخطوات.. الاعتراض على نتيجة الاستحقاق ومبلغ معاش الضمان الاجتماعي

جمع الزوجة بين معاش زوجها المتوفى وأجرها؟.. توضيح من التأمينات

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية العقارية 3:00 ص الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم السكني

إيجار 6:01 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. هل يمكن زيادة مبلغ إيجار الشقة على المستأجر عبر منصة "إيجار"

إيجار 9:00 م الأحد، 14 أبريل 2024

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحويل المبلغ من محفظة إيجار إلى الحساب البنكي

ايجار 2:48 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد