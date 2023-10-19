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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف

الراتب - ريال 0 عملة
تدريب حكومي منتهي بالتوظيف
أ أ
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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "مركز حكومي" عن فتح باب التقديم في برنامج "مستقبل القطاع الرابح" بالتعاون مع "مسك" المهارات بنسخته الثانية في التخصصات التالية:اضافة اعلان
- المالية
- القانون
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- هندسة الحاسب
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات
- الخدمة الاجتماعية

 شروط الالتحاق:

- التفرغ التام للبرنامج.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إتقان اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.
- الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 4 من 5 أو 3.2 من 4 أو ما يعادلها.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 عام بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج.
- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.

مدة البرنامج:

- 12 شهر.

مزايا البرنامج:

 - توقيع عقد عمل.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- دورات تدريبية وتطويرية.
- تأمين طبي يشمل (الزوج/ة - الأبناء - الوالدين).
- رواتب شهرية تنافسية تتراوح من 10,000 إلى 12,000 شهرياً.

طريقة التقديم:
 بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/4هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.



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