براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف

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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "مركز حكومي" عن فتح باب التقديم في برنامج "مستقبل القطاع الرابح" بالتعاون مع "مسك" المهارات بنسخته الثانية في التخصصات التالية: اضافة اعلان

- المالية

- القانون

- المحاسبة

- إدارة الأعمال

- هندسة الحاسب

- إدارة المشاريع

- الموارد البشرية

- تقنية المعلومات

- الخدمة الاجتماعية





شروط الالتحاق:



مدة البرنامج:



مزايا البرنامج:



- التفرغ التام للبرنامج.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- إتقان اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.- الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.- ألا يقل المعدل التراكمي عن 4 من 5 أو 3.2 من 4 أو ما يعادلها.- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 عام بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج.- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.- 12 شهر.- توقيع عقد عمل.- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.- دورات تدريبية وتطويرية.- تأمين طبي يشمل (الزوج/ة - الأبناء - الوالدين).- رواتب شهرية تنافسية تتراوح من 10,000 إلى 12,000 شهرياً.طريقة التقديم:بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/4هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.