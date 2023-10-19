براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "مركز
حكومي" عن فتح باب التقديم في برنامج "مستقبل القطاع الرابح" بالتعاون
مع "مسك" المهارات بنسخته الثانية في التخصصات التالية:
- المالية
- القانون
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- هندسة الحاسب
- إدارة المشاريع
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات
- الخدمة الاجتماعية
شروط الالتحاق:- التفرغ التام للبرنامج.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إتقان اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.
- الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 4 من 5 أو 3.2 من 4 أو ما يعادلها.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 عام بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج.
- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
مدة البرنامج:
- 12 شهر.
مزايا البرنامج:
- توقيع عقد عمل.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- دورات تدريبية وتطويرية.
- تأمين طبي يشمل (الزوج/ة - الأبناء - الوالدين).
- رواتب شهرية تنافسية تتراوح من 10,000 إلى 12,000 شهرياً.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/4هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.