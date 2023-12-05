فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة بمدينة الرياض بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج التدريب التعاوني
لطلاب وطالبات الجامعة للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ، وذلك وفقاً لبقية
التفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:التدريب التعاوني.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي
الجنسية.
الشروط:
2- طالب أو طالبة في المرحلة الجامعية.
3- أن يكون التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج.
نبذة عن البرنامج:يأتي برنامج التدريب التعاوني ضمن برامج
المسؤولية الاجتماعية والمهنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من الطلبة الخريجين وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.
نبذة عن الهيئة:وأنشئت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقتضى المرسوم الملكي رقم وتاريخ 3/3/1392هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية
وميزانية مستقلة.
موعد التقديم:التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم
يوم الخميس بتاريخ 1445/05/23هـ الموافق 2023/12/07م.
طريقة التقديم:لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف
الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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