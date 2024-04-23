آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات العامة... "تقويم التعليم" ترد

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار القدرات العامة طوال العام.

وقالت ردًا على استفسار حول آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات عبر حسابها في منصة "إكس": "الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة".



مرحباً ريان:

الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 22, 2024

اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.