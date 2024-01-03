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عبر "بلدي".. الاشتراطات البلدية المتعلقة بالأنشطة التجارية وإصدار التراخيص

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الاشتراطات البلدية
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن غتاحة خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من الاستعلام عن رخصة مهنية عن طريق رقم الرخصة.اضافة اعلان

خطوات الاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أنه يمكن الاستعلام عن رخص الأنشطة التجارية عبر منصة "بلدي"، وذلك عبر هذه الخطوات:
1 - سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.
2 - أدخل اسم الأمانة والبلدية المعنية.
3 - أدخل رقم الرخصة ورقم هوية مالك الرخصة.

أهداف خدمة استعلام عن رخص الأنشطة التجارية

أ - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة.
ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.


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