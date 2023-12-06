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عاجل.. 120 ألف ريال يمكنك الحصول عليها الآن من بنك التنمية بهذه الطريقة

بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية
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يتيح بنك التنمية الاجتماعية، منتجًا تمويليًا موجهًا للمواطنين القادرين على العمل، ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يوفر لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.اضافة اعلان

مميزات المنتج

1ـ سقف تمويل يصل إلى 120 ألف ريال لجميع مسارات المنتج النقدي باستثناء مسار الخدمات التخصصية بسقف تمويل يصل إلى 80 ألف ريال.
2ـ مدة تمويل تصل إلى 40 شهرًا.
3ـ رسوم إدارية 9000 ريال.
4ـ طريقة السداد بشكل شهري.


التسجيل في برنامج حوافز العمل الحر

كما يمكن للعميل التسجيل في برنامج حوافز العمل الحر، والاستفادة من الحافز المالي الذي يصل في حده الأعلى إلى 100% من قيمة الرسوم, ويتم احتساب الحافز بشكل آلي في النظام البنكي بناء على الأداء المسجل في منصات العمل الحر المعتمدة.

الشروط العامة بالتمويل النقدي

1 ـ عمر المتقدم من 18 إلى 65 عامًا.
2 ـ سلامة السجل الائتماني.
3 ـ ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 20 ألف ريال.
4 ـ وجود وثيقة العمل الحر من خلال هذا الرابط / رخصة تثبت ذلك.
5 ـ وجود حساب عمل حر بنكي مرتبط بوثيقة العمل الحر المتقدم عليها


المتطلبات

ـ الهوية الوطنية.
ـ العنوان الوطني.
ـ رقم حساب آيبان بنكي عمل حر مرتبط بوثيقة العمل الحر المتقدم عليها.
ـ الجوال المسجل في أبشر.
ـ شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية).

مميزات المنتج

يوفر البرنامج مميزات عديدة للراغبين وهى كالتالي:
1 - سقف التمويل: يصل إلى 120 ألف ريال.
2 - مدة تمويل : تصل إلى 40 شهرًا.
3 -طريقة السداد: بشكل شهري.
4 - رسوم إدارية: 9000 ريال.
5 - الإعفاء حسب شروط وثيقة التأمين: عند الوفاة أو العجز الكلي.

رحلة العميل

1ـ تقديم الطلب.
2ـ فحص الأهلية.
3ـ المعالجة.
4ـ الصرف.

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