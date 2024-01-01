عاجل.. حساب المواطن يوضح هل تؤثر القروض على استحقاق المستفيدين؟

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كشف حساب المواطن عن مدى تأثير القروض والالتزامات المالية على استحقاق المواطنين المستفيدين من البرنامج.





تأثير القروض على استحقاق المستفيدين اضافة اعلان



لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ، ويجب الإفصاح عن اجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 31, 2023

تأثير الإيجار على دعم المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

