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التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية بوزارة الدفاع
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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 17 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة:

- أخصائي توظيف.
- أخصائي سمعيات.
- أخصائي بصريات.
- أخصائي تطبيقات أول.
- مطوّر ويب أول.
- طبيب مقيم الطوارئ.
- فني صيدلة.
- طبيب مقيم جراحة عامة.
- طبيبة نائب جلدية.
- طبيب أخصائي تركيبات أسنان.
- طبيب أخصائي طب نساء وولادة.
- طبيب مقيم طب أسرة ومجتمع.
- طبيب أطفال عام.

جهات العمل:

- الرياض.
- الجبيل.
- الظهران.
- الطائف.
- نجران.
- خميس مشيط.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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