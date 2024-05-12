التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 17 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:- أخصائي توظيف.
- أخصائي سمعيات.
- أخصائي بصريات.
- أخصائي تطبيقات أول.
- مطوّر ويب أول.
- طبيب مقيم الطوارئ.
- فني صيدلة.
- طبيب مقيم جراحة عامة.
- طبيبة نائب جلدية.
- طبيب أخصائي تركيبات أسنان.
- طبيب أخصائي طب نساء وولادة.
- طبيب مقيم طب أسرة ومجتمع.
- طبيب أطفال عام.
جهات العمل:- الرياض.
- الجبيل.
- الظهران.
- الطائف.
- نجران.
- خميس مشيط.