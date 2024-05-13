عاجل.. في حالة انفراد الزوج بدعم المواطن.. هل يمكن للزوجة وأطفالها التسجيل بدونه لاستحقاق الدخل الشهري؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل زوجة تستفسر عن إمكانية تسجيلها مع أطفالها فقط بدون الزوج بسبب انفراده بالدعم.



تسجيل الزوجة وأطفالها فقط في حساب المواطن:



انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة:



وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"السلام عليكم.. هل يمكن التسجيل أنا وأطفالي فقط مع العلم أن الزوج لا يعطيني من حساب مواطن".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :"وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".كما تجاوب حساب خدمة المستفيدين مع حالة وجهت له من قبل زوجة تسأل عن كيفية عودة الدعم بعد انقطاعه عنها بسبب زواج زوجها من زوجة موظفة براتب عالي.وكانت إحدى المواطنات قد بعثت باستفسار تقول فيه للبرنامج على حسابه في منصة إكس :" السلام عليكم.. يسعدكم عطوني طريقة أسجل فيها بحساب المواطن لي أنا أولادي تم قطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من زوجة موظفة براتب عالي وأنا و أولادي ما عندنا إلا حساب المواطن نقطع ياليت تلقون الحل والله ما يصير لي قاعد يصير وكل شهر مؤهلين".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".