برنامج ريف يوضح المنتجات المشمولة بالدعم في الطائف

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حدد برنامج ريف المنتجات والقطاعات والأنشطة والمشاريع المشمولة بالدعم في الطائف.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. ما هي المشاريع المشمولة بالدعم في الطائف ؟".



دعم برنامج ريف في الطائف



برنامج ريف ومدة دراسة الطلب



شروط القبول في برنامج ريف:



وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة هي: العسل، المحاصيل البعلية (القمح، الشعير، الذرة السمسم، الدخن، الحبحب البعلي) الورد، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع".كذلك حدد برنامج ريف مدة دراسة الطلب للمستفيدين الجدد الراغبين في الحصول على الدعم للأسر المنتجة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة دراسة الطلب في حالة التقديم في البرنامج للحصول على الدعم.وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك"حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.