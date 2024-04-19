عاجل.. هل هناك إعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من تأشيرة عاملة منزلية؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من تأشيرة عاملة منزلية.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان هناك إعفاء لمستفيدي الضمان من تأشيرة عاملة منزلية، أجابت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "نأسف، خدمة إعفاء رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة ولا تشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور".



وعليكم السلام حياك الله هند



نأسف، خدمة إعفاء رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة ولا تشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور



سعدنا بخدمتك، — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) April 19, 2024

خدمة إعفاء رسوم التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة



الخطوات



المستندات المطلوبة:



مع ذلك، تتيح الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لديها، والذين تم تقييم إعاقتهم، تقديم طلب للحصول على خطاب تأييد لإعفاء رسوم التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.يختار المستخدم خدمة إعفاء رسوم لتأشيرة ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة.تعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب يتم عرض خطاب التأييد للطباعة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني للمستفيد في حينها.يمكن إعادة طباعة خطاب التأييد المُصدر من خلال أيقونة "طلباتي".الشروط* أن يكون المستفيد:مسجلاً لدى الوزارة وله تقييم إعاقة ساري الصلاحية.سعودي الجنسية.تم تصنيف إعاقته في برنامج إعفاء من رسوم التأشيرات.لديه ملف شخصي على بوابة الخدمات الإلكترونية.حالته الاجتماعية مسجلة في نظام الرعاية الاجتماعية.أن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.