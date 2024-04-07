عاجل.. تفاديًا لدفع غرامة ضخمة.. ما مقابل العمل في إجازة عيد الفطر؟

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة 4 أيام.

وتبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هـ 8 من إبريل 2024 ولمدة 4 أيام.





العمل في الأعياد



عطلات رسمية بأجر



نص نظام العمل على أنه في حال عدم منح الموظف إجازة عيد الفطر (لمدة 4 أيام)، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يٌمنح هذه الإجازة في المنشاة، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات.وفي حال تكليف الموظف بالعمل في إجازة العيد، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (٥٠ بالمئة) من أجره الأساسي.ويجوز أن يكون التعويض بمعدل يومين مقابل كل يوم عمل، ويمكن للموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة، أو إمكانية تأجيلها لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف.ويشترط للتعويض أن يكون التنازل خطيًا وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وعلى أن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.وتنص المادة 112 في نظام العمل على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي حددتها اللائحة.وهذه الإجازات هي:- إجازة عید الفطر لمدة 4 أيام:تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.- إجازة عید الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من یوم الوقوف بعرفة .- إجازة الیوم الوطني للمملکة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه.- إجازة يوم التأسيس: 22 فبراير من كل عام.