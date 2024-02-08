الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. موتور سيارتي 2021 هل إجباري الفحص الفني الدوري؟ "المرور" يوضح

المرور التأمين على المركبة
الفحص الفني الدوري للسيارات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجابت الإدارة العامة للمرور على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "موتوري موديله 2021 الاستمارة باقي شهر وتنتهي.. هل إجباري الفحص الدوري؟ أو أن أول سنه مسموح؟".اضافة اعلان

مدة الفحص الفني الدوري للسيارات بمختلف أنواعها

وأوضح المرور مدة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.
وقال "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".

14 مخالفة احذر منها


وحذر "المرور" عبر حسابه منصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:
1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.
2 - عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف.
3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.
5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6 - عدم ترك مسافة كافية.
7 - تجاوز الحافلة المدرسية.
8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.
9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.
10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.
11 - الوقوف الخاطئ.
12 - الانحراف المفاجئ.
13 - عدم ربط حزام الأمان.
14 - القيادة على أكتاف الطريق.

إرشادات مرورية للطلاب

ومن جهة أخرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.
وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدرسي.

4 ضوابط للانتظار

1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق.
2ـ التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حالة عبوره.
3ـ التأكد من وقوف الحافلة تمامًا قبل صعودها.
4ـ الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.

اقرأ أيضا

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن وظائف تعليمية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تأثير وثيقة "العمل الحر" على استحقاق الدعم

عاجل.. الصندوق العقاري عن خصم السداد المبكر : تم تعليق الخصومات مؤقتًا

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

التأمينات توضح.. هل يؤثر الضمان على استحقاق راتب التعطل عن العمل؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي - الامطار 7:35 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" من ارتكاب هذا الأمر الخطير أثناء هطول الأمطار

ابشر - رخصة القيادة 4:57 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح

المرور السعودي 5:57 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح رسوم استخراج لوحة مفقودة للمركبة

المرور السعودي 4:42 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟