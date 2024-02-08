عاجل.. موتور سيارتي 2021 هل إجباري الفحص الفني الدوري؟ "المرور" يوضح

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أجابت الإدارة العامة للمرور على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "موتوري موديله 2021 الاستمارة باقي شهر وتنتهي.. هل إجباري الفحص الدوري؟ أو أن أول سنه مسموح؟".





مدة الفحص الفني الدوري للسيارات بمختلف أنواعها



وعليكم السلام، يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة ومن ثم يلزم الفحص سنوياً. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) February 6, 2024

14 مخالفة احذر منها







إرشادات مرورية للطلاب



4 ضوابط للانتظار



وأوضح المرور مدة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وقال "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".وحذر "المرور" عبر حسابه منصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.ومن جهة أخرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدرسي.1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق.2ـ التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حالة عبوره.3ـ التأكد من وقوف الحافلة تمامًا قبل صعودها.4ـ الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.