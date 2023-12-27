عاجل.. منصة مدرستي .. خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445

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قدمت المملكة العديد من الخدمات للمواطنين عبر منصات مختلفة تلبي جميع تطلعات الشرائح المختلفة، لعل أهمها وأبرزها منصة مدرستي الخاصة بخدمات المعلم.
خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445وهناك بعض الخطوات التي تقوم بمساعدة الطلاب في المملكة عن طريقها يتم الدخول على الاختبارات بطريقة سهلة للغاية، ذلك من خلال منصة مدرستي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
1- ادخل على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي ” من هنا “.
2- سجل الدخول الخاص بالطلاب الخاصة على موقع منصة مدرستي.
3- انقر على خانة الدخول من خلال حساب مايكروسوفت، وذلك للكادر التعليمي.
4- اضغط على كلمة اختبارات.
5- تظهر لك صفحة بها أختار إذا كنت تريد اختبارات المعلم أم الاختبارات المركزية.
6- انقر على المعلم.
7- قم بفتح صفحة البحث الخاصة، وهذه موجودة في اختباراتي.
8- اختر من بين الاختيارات نوع الاختبار المطلوب، والتي من بينهم الاختبارات المرسلة الاختبارات الحصص الأساسية اختبارات الحصص الإضافية.
9- قم بتحديد حالة الاختبار المطلوب إذا كانت بدأت انتهت.
10- اضغط على خانة بحث.
11- تظهر لك جميع الاختبارات.
12- اضغط وعلى خانة التفاصيل.
13- قم بالنقر على كلمة حل الاختبار.
خطوات الدخول على الاختبارات المركزية منصة مدرستي
هناك بعض الخطوات التي قامت بتقديمها منصة مدرستي التي تساعد في الدخول على الاختبارات المركزية، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
1- قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص في منصة مدرستي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي .
2- قم بتسجيل الدخول للطلاب في منصة مدرستي.
3- اختر كلمة الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بالكادر التعليمي.
4- انقر على كلمة الاختبارات.
5- قم بتحديد إذا كنت تريد الاختبارات الخاصة بالمعلم أم الاختبارات المركزية.
6- انقر على كلمة الاختبارات المركزية.
7- تظهر لك لوحة خاصة بالمعلمات الخاصة بالطالب ومن بين هذه المعلومات هل الاختبارات النشطة الموجودة أسفل هذه الصفحة.
8- اضغط على أيقونة إجراء الاختبار.
9- قم بالاطلاع على التعليمات والإرشادات الخاصة بالاختبارات، وذلك قبل بدء الإجابة.
10- اختر كلمة إنهاء الاختبار، وذلك في نهاية حل الأسئلة جميعها.