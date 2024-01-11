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عاجل.. مطلقة ولديها أبناء.. هل يُشترط عقد إيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمطلقة التي لديها أبناء الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون اشتراط الاستقلال في المسكن.اضافة اعلان

الضمان الاجتماعي

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان يُشترط على المطلقة التي لديها أبناء امتلاك عقد إيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور, ولا يشترط استقلالها في المسكن".
وأضافت: "يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) من هنا".

معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.


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