عاجل.. مطلقة ولديها أبناء.. هل يُشترط عقد إيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمطلقة التي لديها أبناء الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون اشتراط الاستقلال في المسكن. اضافة اعلان





الضمان الاجتماعي





أهلاً بك ، عبدالكريم

يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكن

يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)

سُعدنا بتواصلك وعليكم السلامأهلاً بك ، عبدالكريميتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكنيمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية) https://t.co/QNwBc7qkCN سُعدنا بتواصلك January 11, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

