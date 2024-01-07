عاجل.. حقيقة منح "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمتع مستفيدي الضمان الاجتماعي بميزة شراء سيارات مدعومة.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "لا يوجد رسوم أو منح مقدمة من الضمان الاجتماعي المطور، بإمكانك إصدار مشهد والتوجه به إلى الجهة المعنية". اضافة اعلان



وعليكم السلام

أهلاً بك ،إسماعيل

لا يوجد رسوم أو منح مقدمة من الضمان الاجتماعي المطور ،بإمكانك اصدار مشهد والتوجه به إلى الجهة المعنية .

شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 7, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



ويتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع رسوم القدرات العامة والتحصيل الدراسي بحد أقصى خلال السنة الواحدة (6 مرات)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.