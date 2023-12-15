عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.
وأبانت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، حالات وقف صرف المعاش، على النحو التالي:
-إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.
-أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها.
-أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة, المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
أهلاً بك ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 15, 2023
يتوقف صرف المعاش على المستفيد إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل, أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة, المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
سعدنا بتواصلك
معاش الضمان الاجتماعيمعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
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