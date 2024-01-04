عاجل.. "الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدة
المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي المقدم من قبل المستفيدين.
المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي
وأوضحت التأمينات عبر صفحة العناية بالمستفيدين في منصة "إكس": أنه " يتم دراسة الاعتراض خلال المدة المحددة نظامياً 60 يوم عمل".
وأضافت "وللاطلاع على حالة الاعتراض من خلال أيقونة (الاعتراضات) في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (من هنا).
جاء ذلك خلال إجابة الوزارة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "كم مدة الاعتراض على الضمان الاجتماعي؟".
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 2, 2024
أهلاً بك,
يتم دراسة الاعتراض خلال المدة المحددة نظامياً 60 يوم عمل
وللإطلاع على حالة الاعتراض من خلال أيقونة (الاعتراضات) في منصة الدعم والحماية الاجتماعيةhttps://t.co/bIA7O1ot8U
سُعدنا بتواصلك
الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعيوحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.
أهلا بك ، حليما— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 2, 2024
يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض
،، شاكرين لك
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعيفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب على أن يكون
المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعيويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال
الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-لتأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
معاش الضمان الاجتماعيومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري
يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.