عاجل.. مدة التحقق من الآيبان البنكي في حساب المواطن.. رد من البرنامج

أ أ

يتيح برنامج "حساب المواطن"، للمسجلين فيه خطوات إلكترونية ميسرة لتغيير أو تنشيط رقم آيبان الحساب البنكي، وذلك من خلال‬ البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: ⁦‪ca.gov.sa‬⁩.





تغيير الآيبان في حساب المواطن



وعليكم السلام ،في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 ابريل " سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "يونيو" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 21, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

