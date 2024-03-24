عاجل.. يوافق يوم العيد.. هل يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر إبريل؟

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لا شيء يشغل مستفيدي حساب المواطن هذه الأيام، أكثر من معرفة موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





موعد إيداع الدفعة 77 من حساب المواطن



وعليكم السلام ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 22, 2024

أهلية حساب المواطن



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