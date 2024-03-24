عاجل.. يوافق يوم العيد.. هل يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر إبريل؟

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لا شيء يشغل مستفيدي حساب المواطن هذه الأيام، أكثر من معرفة موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.
وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
موعد إيداع الدفعة 77 من حساب المواطنويعني هذا أن الموعد المحدد لإيداع الدفعة المقبلة الثلاثاء 10 من إبريل 2024، سيوافق عيد الفطر المبارك- الأول من شهر شوال لعام 1445هـ.
يأتي هذا فيما تبدأ إجازة البنوك في 25 من رمضان 1445هـ الموافق 4 من إبريل 2024م، على أن يستأنف العمل مرة أخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ الموافق 14 من إبريل 2024م.
ويتساءل المستفيدين ما إذا كان سيتم التبكير بصرف الدعم، وذلك لتفادي موعد إجازة البنوك إجازة عيد الفطر المبارك.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على التساؤلات المتكررة حول موعد صرف الدفعة 77: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.وعليكم السلام ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 22, 2024
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.