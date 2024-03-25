تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ دفعة إبريل

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حدد حساب المواطن، آلية التعرف على أهلية الدفعة 77 - لشهر إبريل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "بإمكانك معرفة نتيجة أهليتك من خلال حسابك (دراسة الأهلية)".





أهلية الدورة 77 من حساب المواطن



اهلا بك ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ابريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 25, 2024

موعد صرف حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

