الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ دفعة إبريل

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن، آلية التعرف على أهلية الدفعة 77 - لشهر إبريل.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "بإمكانك معرفة نتيجة أهليتك من خلال حسابك (دراسة الأهلية)".اضافة اعلان

أهلية الدورة 77 من حساب المواطن

وصدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر إبريل 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
وأوضح البرنامج أنه "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "إبريل" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(من هنا).

موعد صرف حساب المواطن

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على التساؤلات المتكررة حول موعد صرف الدفعة 77: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف مناطق المملكة

مساند: بنود مهمة يجب أن يشملها العقد بين صاحب العمل والعامل

عاجل.. هل يمكن تأجير الاستراحات عبر منصة "إيجار"؟

عاجل.. براتب 7.300 ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:51 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

الأرملة المقيمة مع أحد الأبناء كيف تُسجل أو تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

حساب المواطن 3:38 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة

حساب المواطن 4:58 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

تغيير الآيبان البنكي هل يؤثر على استحقاق دفعة مارس من حساب المواطن؟

حساب المواطن - عملة - ريال 8:02 ص الثلاثاء، 27 فبراير 2024

عاجل.. راتبه وصل إلى الحد المانع ويتم استقطاع نصفه "قرضًا".. هل يستحق حساب المواطن؟