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عاجل.. مخالفة حزام الأمان تسري على الأطفال.. "المرور" يرد

حزام الأمان للطفل
حزام الأمان للطفل
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أوضّحت الإدارة العامة للمرور، ضرورة استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.

مخالفة حزام الأمان تسري على الأطفالاضافة اعلان

وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه "يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق".
جاء ذلك في إجابة لـ "المرور" على سؤال يقول: "هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟".

4 فوائد لاستخدام مقاعد الأطفال داخل المركبة


وكانت وزارة الصحة، قد شددت على أهمية استخدام أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال أثناء قيادة السيارات.
وقالت الصحة، عبر حسابها "عش بصحة"، إن هذه الإجراءات الأكثر فعالية لحماية الركاب من التعرض للإصابة خلال التصادم لا قدر الله.
كما أكدت الوزارة، على أهمية استخدام مقاعد الأطفال داخل السيارات ومن فوائدها ما يلي:
1- الحفاظ على الطفل.
2- مساعدة قائدة السيارة على التركيز أثناء القيادة.
3- الوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث.
4- حماية جسم الطفل (الرأس – الكتف – العمود الفقري).

مبادرة للتوعوية بأهمية استخدام مقعد الطفل في السيَّارات


وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المسؤولية الاجتماعية في "نيوم" بالتعاون مع كل من إمارة منطقة تبوك ووزارة الصحة ومؤسسة "مقعد الوقفية"، عن مبادرة للتوعوية بأهمية استخدام مقعد الطفل في السيَّارات، والالتزام باشتراطات السلامة على الطريق، بهدف المحافظة على أرواح الأطفال داخل المركبات.
وتستهدف نيوم من خلال هذه المبادرة:
1- منح 10 آلاف مقعد مجاني على أولياء أمور المواليد في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقتي نيوم وتبوك.
2- المشاركة في الحملة الإعلامية والتوعوية #يطوّل_عمره التي أطلقتها مؤسسة "مقعد الوقفية"، ترسيخًا لثقافة استخدام مقاعد الأطفال في السيارات.
3- رفع معدلات التزام أولياء الأمور بتوفير مقاعد للأطفال في السيَّارة من 10% حاليًا إلى 55% خلال 3 سنوات على مستوى المملكة، وتقديم مقاعد منخفضة التكلفة.

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