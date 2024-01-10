الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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قبل ساعات من نزول دعم الدفعة 74، أجاب حساب المواطن على الكثير من أسئلة ومشكلات مستحقي الدعم بخصوص الدفعة الجديدة أو الدفعة السابقة.اضافة اعلان

حساب المواطن يجيب على المستفيدين

وفي هذا الإطار تساءل أحد المستفيدين: "أنا عندي عقد إيجار ومرفقته وكل شيء عندي تمام وقدمت اعتراض وطالع لي الحالة منتهية وللحين دراسة الأهلية غير مؤهل وبرضو الدفعة حاطين شهر ديسمبر مو يناير ممكن أعرف السبب!! هل بينزل لي هذا الشهر أو لا؟
وأجاب البرنامج: "حالة الاعتراض "منتهية" تعني تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 ديسمبر" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "فبراير"، ولن تشملك دفعة شهر يناير".

أضفت مولودًا ولم يتغير المبلغ المستحق

وتساءل أحد المستفيدين: "أضفت مولودًا جديدًا ولم يتغير المبلغ المستحق ما هو السبب؟".
وقال حساب المواطن: " في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 ديسمبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير".

استقلال السكن

وتحدث أحد المستفيدين عن استقلالية السكن، وقال "أنا شخص عاطل عن العمل عمري 30 أعزب، هلكني البنزين، والسكن ما هو باسمي مجموعة عزابية ونظام شقه باسم واحد فينا، كيف أقدم؟ مو معقول أني ما استحق؛ الدعم كان ينزلي قبل سنتين وبعدين تم الاستبعاد بسبب استقلال السكن كيف الحل؟".
وأوضح البرنامج للمستفيد أنه "في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمك بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة".
وتابع: " يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)".

وآخر المطاف غير مستحق!

وتساءل أحد المواطنين، وقال أنا "رب أسرة وعددنا 7 أشخاص وحالة الدفعة السابقة والحالية غير مستحق بسبب تجاوز الحد، طيب الزوجة موظفة وراتبها لها، ومصاريف البيت والفواتير أنا متحملها وآخر المطاف غير مستحق!!".
وأجاب حساب المواطن: "أهلاً بك، يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا). http://portal.ca.gov.sa

كيف تسجل الأرملة وتضيف تابعين؟

وفي حالة أسرية دقيقة، تساءل مواطن "أبوي متوفي وعنده زوجتين، وحده عندها تابعين ووحده ما عندها، وكلهم عايشين بنفس البيت، حساب المواطن ينزل لأي زوجة؟؟؟ وكيف نحسبه؟".
وأجاب حساب المواطن: "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد - المرفقات).

موعد إيداع دعم حساب المواطن

يتزامن ذلك مع الموعد الشهري المحدد لصرف "حساب المواطن"، الموافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، علمًا بأنه قد يطرأ تغيير في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ويحق فقط صرف المستحقات للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية المعلنة في 31 من ديسمبر الماضي.
ويشترط ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، بموجب التعديلات على الحد المانع لاستحقاق الدعم التي أقرت في أكتوبر الماضي، وشملت أيضًا تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ولا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، بموجب تعديل الحد الأعلى للدعم.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

وأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن من هنا.
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.


الاعتراض على أهلية حساب المواطن

أما في حالة الاعتراض على عدم الأهلية، فيمكن القيام بالخطوات التالية:
- قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
- اختر قائمة دراسة الأهلية.
- اضغط على أسباب عدم أهلية العائل.
- اضغط على أيقونة تقديم اعتراض.
- اضغط على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة.
- لضغط على أيقونة رفع المرفقات.

معرفة نتيجة الاعتراض

وفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- دراسة الأهلية.
- اعتراضاتي.
- الاعتراضات الحالية.


تمديد حساب المواطن

ودخل البرنامج عامه السابع قبل أيام، بعد قراره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل به بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م.

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

علاوة على ذلك، شمل القرار استمرار فتح التسجيل للبرنامج للفئات المستهدفة، وتشمل:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
 ويهدف البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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