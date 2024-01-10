عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟

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قبل ساعات من نزول دعم الدفعة 74، أجاب حساب المواطن على الكثير من أسئلة ومشكلات مستحقي الدعم بخصوص الدفعة الجديدة أو الدفعة السابقة. اضافة اعلان





حساب المواطن يجيب على المستفيدين



حالة الاعتراض "منتهية" تعني تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 ديسمبر " سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير " ، ولن تشملك دفعة شهر يناير ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 9, 2024

أضفت مولودًا ولم يتغير المبلغ المستحق



وعليكم السلام ،في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 ديسمبر " سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 9, 2024

استقلال السكن



اهلا بك، في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمك بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الاسرة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 9, 2024

وآخر المطاف غير مستحق!



أهلاً بك ،يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك January 9, 2024

كيف تسجل الأرملة وتضيف تابعين؟



بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة(صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 9, 2024

موعد إيداع دعم حساب المواطن



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن



الاعتراض على أهلية حساب المواطن



معرفة نتيجة الاعتراض



تمديد حساب المواطن



الفئات المستهدفة من حساب المواطن



وفي هذا الإطار تساءل أحد المستفيدين: "أنا عندي عقد إيجار ومرفقته وكل شيء عندي تمام وقدمت اعتراض وطالع لي الحالة منتهية وللحين دراسة الأهلية غير مؤهل وبرضو الدفعة حاطين شهر ديسمبر مو يناير ممكن أعرف السبب!! هل بينزل لي هذا الشهر أو لا؟وأجاب البرنامج: "حالة الاعتراض "منتهية" تعني تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 ديسمبر" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "فبراير"، ولن تشملك دفعة شهر يناير".وتساءل أحد المستفيدين: "أضفت مولودًا جديدًا ولم يتغير المبلغ المستحق ما هو السبب؟".وقال حساب المواطن: " في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 ديسمبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر " فبراير".وتحدث أحد المستفيدين عن استقلالية السكن، وقال "أنا شخص عاطل عن العمل عمري 30 أعزب، هلكني البنزين، والسكن ما هو باسمي مجموعة عزابية ونظام شقه باسم واحد فينا، كيف أقدم؟ مو معقول أني ما استحق؛ الدعم كان ينزلي قبل سنتين وبعدين تم الاستبعاد بسبب استقلال السكن كيف الحل؟".وأوضح البرنامج للمستفيد أنه "في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمك بإمكانك الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة".وتابع: " يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)".وتساءل أحد المواطنين، وقال أنا "رب أسرة وعددنا 7 أشخاص وحالة الدفعة السابقة والحالية غير مستحق بسبب تجاوز الحد، طيب الزوجة موظفة وراتبها لها، ومصاريف البيت والفواتير أنا متحملها وآخر المطاف غير مستحق!!".وأجاب حساب المواطن: "أهلاً بك، يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا). http://portal.ca.gov.saوفي حالة أسرية دقيقة، تساءل مواطن "أبوي متوفي وعنده زوجتين، وحده عندها تابعين ووحده ما عندها، وكلهم عايشين بنفس البيت، حساب المواطن ينزل لأي زوجة؟؟؟ وكيف نحسبه؟".وأجاب حساب المواطن: "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد - المرفقات).يتزامن ذلك مع الموعد الشهري المحدد لصرف "حساب المواطن"، الموافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، علمًا بأنه قد يطرأ تغيير في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.ويحق فقط صرف المستحقات للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية المعلنة في 31 من ديسمبر الماضي.ويشترط ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، بموجب التعديلات على الحد المانع لاستحقاق الدعم التي أقرت في أكتوبر الماضي، وشملت أيضًا تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ولا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، بموجب تعديل الحد الأعلى للدعم.وأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال الخطوات التالية:- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن من هنا.- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.- اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.أما في حالة الاعتراض على عدم الأهلية، فيمكن القيام بالخطوات التالية:- قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.- اختر قائمة دراسة الأهلية.- اضغط على أسباب عدم أهلية العائل.- اضغط على أيقونة تقديم اعتراض.- اضغط على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة.- لضغط على أيقونة رفع المرفقات.وفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:- دراسة الأهلية.- اعتراضاتي.- الاعتراضات الحالية.ودخل البرنامج عامه السابع قبل أيام، بعد قراره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل به بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م.علاوة على ذلك، شمل القرار استمرار فتح التسجيل للبرنامج للفئات المستهدفة، وتشمل:1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.ويهدف البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.