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عاجل.. لتيسير الاستقدام بأمان.. 3 حالات فقط لإرسال رمز التحقق لمستفيدي مساند

مساند
مساند
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تؤكد منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.

منصة مساند ورمز التحققاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

الوجهات المثالية للاستقدام

أما عن الوجهات المثالية للاستقدام، فأوضحت مساند أن دولة كينيا تعتبر من الوجهات المثالية لاستقدام عمالة منزلية مؤهلة ومدربة.
وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "إن كينيا تتميز بوجود مراكز تأهيل وتدريب متقدمة تُخرج عمالة على مستوى عال من الكفاءة والمهارة قبل قدومها للعمل في المملكة، بسقف أعلى 9000 ريال".
وعن التعليم أوضحت منصة مساند، أن معظم أفراد شعب كينيا يتمتع بمستوى تعليمي جيد، مما يسهل التواصل معهم وفهم احتياجاتهم.

اللغة وصفات الشعب الكيني

وعن اللغة قالت إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في كينيا، والطعام المفضل هو وجبات الأرز و اللحوم المشوية.
وعن الكلمات الشهيرة في كينيا ، قال منصة مساند: إنه كالتالي "جمبو" (مرحباً) و "أسانتي" (شكرًا)، موضحة أن شعب كينيا يتميز بالعديد من الصفات منها كرم الضيافة . الذكاء . التسامح.

الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم

كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".

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