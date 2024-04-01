مساند يوضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش

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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تكاليف الاستقدام من بنجلاديش.



تكاليف الاستقدام من بنجلاديش



تفاصيل المخالفات:



منصة مساند، قد أعلنت قبل أيام، أنه تم إيقاف وسحب تراخيص 25 مكتب استقدام عمالة منزلية لمخالفة الأنظمة واللوائح، وذلك لعدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام.



وأجابت منصة مساند بقولها: "أهلاً بك بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه الحد الأعلى من جنسية بنجلاديش ( 11750) غير شامل ضريبة القيمة المضافة".كانت

- التأخر في وصول العمالة المتعاقد عليها.

- عدم الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية.

- ⁠عدم إعادة المبالغ للعملاء المستحقين للتعويض.

- ⁠تشغيل عمالة مخالفة.

- ⁠دفع تكاليف الاستقدام خارج منصة مساند.





أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية "مساند"، تفاصيل استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يناير الماضي والدولة الأكثر في السعر من حيث الاستقدام.

وأوضحت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غي رشاملة الضريبة المضافة بلغت كما يلي:

- سريلانكا 13,446

- بنجلاديش 9,276

- الفلبين 14,447

- إثيوبيا 5,259

- أوغندا 6,635

- كينيا 7,609



وأشارت منصة مساند، إلى أن الاستقدام متاح من 33 دولة، وعدد العقود 87.767، موضحا أن المهن الأكثر استقداما "عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص".



تكلفة التأمين على العمالة:

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:

- مهنة العامل وجنسيته

– العمر

– الأجر الشهري للعامل

– تكلفة العقد

وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية:



كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .