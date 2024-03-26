عاجل.. تصل لـ 9 آلاف ريال.. مساند تحدد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من هذه الدولة

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أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن كينيا تعتبر من الوجهات المثالية لاستقدام عمالة منزلية مؤهلة ومدربة.



الحد الأعلى للاستقدام من كينيا



اللغة وصفات الشعب الكيني



الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم



استقدام العمالة المنزلية



عملية الاستقدام مؤتمتة



خطوات استقدام العمالة:



ليش تستقدم من كينيا؟

تعرف على أبرز المزايا التي تتفرد فيها العمالة الكينية pic.twitter.com/6yHNGjgTod — مساند | Musaned (@Musaned_DL) March 25, 2024

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "إن كينيا تتميز بوجود مراكز تأهيل وتدريب متقدمة تُخرج عمالة على مستوى عال من الكفاءة والمهارة قبل قدومها للعمل في المملكة، بسقف أعلى 9000 ريال".وعن التعليم أوضحت منصة مساند، أن معظم أفراد شعب كينيا يتمتع بمستوى تعليمي جيد، مما يسهل التواصل معهم وفهم احتياجاتهم.وعن اللغة قالت إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في كينيا، والطعام المفضل هو وجبات الأرز و اللحوم المشوية.وعن الكلمات الشهيرة في كينيا ، قال منصة مساند: إنه كالتالي "جمبو" (مرحباً) و "أسانتي" (شكرًا)، موضحة أن شعب كينيا يتميز بالعديد من الصفات منها كرم الضيافة . الذكاء . التسامح.كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند، المتخصصة في مجال العمالة المنزلية في المملكة، أنها تتيح للمستفيدين إتمام عملية الاستقدام من البداية إلى النهاية بخطوات مؤتمتة وآمنة تماما.وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.1- حدد الخدمة المطلوبة2- اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات3- حدد العرض المناسب4- اختر السيرة الذاتية5- اتمم عملية الدفع