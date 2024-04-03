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منصة مساند توضح تفاصيل خدمة طلب إشعار الزائر

مساند
منصة مساند
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أوضحت منصة مساند، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، تفاصيل خدمة إشعار زائر.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسالة "إشعار زائر".اضافة اعلان

خدمة إشعار زائر

وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. حياك الله.. رسالة إشعار زائر يمني، تعني أنه يمكنك تقديم طلب إشعار الزائر اليمني من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام.
وأضافت منصة مساند: "وفي حال تمت الموافقة على الطلب، يمكنكم طباعة الإشعار وإكمال إجراءات إصدار الإقامة بما يتم تحديده من قبل المديرية العامة للجوازات".

تكلفة التأمين على العمالة:

أيضا، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب  قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:
- مهنة العامل وجنسيته
– العمر
– الأجر الشهري للعامل
– تكلفة العقد
وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:


كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".
وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

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