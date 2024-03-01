عاجل.. لا أستطيع سداد المخالفات المرورية الآن وأريد الذهاب للكويت.. "المرور" توضح

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع سؤال أحد المواطنين حول وجود مخالفات مرورية عليه ولا يستطيع سدادها الآن وفي الوقت نفسه يريد السفر إلى الكويت.





تسديد المخالفات المرورية



وعليكم السلام، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتك — المرور السعودي (@eMoroor) March 1, 2024

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية







تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية



وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، " ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وُجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "يوجد لديَّ مخالفات مرورية ولا أستطيع تسديدها الآن، وأريد الذهاب إلى الكويت للضرورة، وتوجد سيارة باسم أخي، هل من طريقة أحصل على تفويض خارجي؟ أرجو من سعادتكم إيجاد حل وأشكركم".يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.3ـ اختيار خدمات المرور.4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.6ـ الضغط على زر “عرض”.تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.