عاجل.. "المرور" يوضح هل أنت مخالف إذا قمت بهذا الأمر عند الإشارة الحمراء؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، ضوابط الالتفاف إلى اليمين، إذا كنت في مسار محدد، وهناك اتجاه ناحية اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للمرور بمنصة "إكس"، ردًا على سؤال لأحد المتابعين قال فيه: "إذا لقيت يمين من عند الإشارة وكانت مثلث لكني كنت ملتزمًا في مساري، وتوقفت عند الإشارة أكثر من عشرين ثانية وقمت بالدوران والإشارة حمراء هل أنا مخالف؟".





5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

عليكم السلام، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/eVr4K1vhzJ February 8, 2024



14 مخالفة احذر منها







إرشادات مرورية للطلاب



4 ضوابط للانتظار



وقال المرور هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء، وهي:1 - التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.2 - إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.3 - يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسًا بدون خدمة.4 - إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة، يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.5 - عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.وكان "المرور" قد حذر في وقت سابق عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.ومن جهة أخرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدرسي.1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق.2ـ التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حالة عبوره.3ـ التأكد من وقوف الحافلة تمامًا قبل صعودها.4ـ الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.