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عاجل.. تأمين سيارتي ينتهي اليوم متى تتم مخالفتي وهل هناك مهلة؟ "المرور" توضح

التأمين
التأمين على السيارة
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أوضحت الإدارة العامة للمرور كافة المعلومات التي يسأل عنها قائدو السيارات بخصوص عدم وجود تأمين سار للسيارة.

7 معلومات عن مخالفة عدم وجود تأمين للسيارةاضافة اعلان


وأوضحت "المرور" على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كافة المعلومات المتعلقة بمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، على النحو التالي:
1 - سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة.
2 - ترصد المخالفة مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.
3 - ترصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
4 - مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره وتم أتممتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى
5 - يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر أبشر
6 - قيمة المخالفة من 100-150 ريالاً
7 - بدأ التنفيذ منذ الأحد 1 أكتوبر 2023.

5 خطوات للاستعلام عن تأمين المركبات

وحددت المرور آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر 5 خطوات، تشمل:
1 - الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر".
2 - الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3 - اختيار صلاحية التأمين على المركبات.
4 - تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي.
5 - سيتم عرض صلاحية التأمين.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "أنا ينتهي تأمين سيارتي اليوم هل تتم مخالفتي من حين الانتهاء أو هناك مهلة؟

قيمة المخالفات


يذكر، أن التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/‏‏115)، نصت على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالًا في حدها الأعلى.

تأمين المركبات لحفظ الحقوق

ونبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

تخفيف آثار الحوادث المرورية

وقال عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين، عبد الرحمن صالح العبرة: نسعى إلى نشر وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، لتخفيف الآثار الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى تشجيع قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأنظمة المرور.

50 % من السيارات غير مؤمنة


وأشار إلى انها تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع، والتي تشكل نحو 50% من المركبات في المملكة من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر.
وتثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث.

تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات

كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، مثل خصم أحقية عند تجديد وثيقة التأمين خلال فترة السماح.
ترتبط أسعار تأمين المركبات بعدة عوامل، أبرزها أسعار السيارات التي حققت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، ويتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل.

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