الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة مؤهل الثانوية

عاجل.. كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل في المسارين العسكري والمدني

كلية علوم الطيران
كلية علوم الطيران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، لحملة (الثانوية العامة) للانضمام في إحدى المسارات (العسكري والمدني) تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرنامج التدريبي:

– تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:

1- المسار المدني:
– صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:
– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:
– صيانة إلكترونيات الطائرات.
– صيانة ميكانيكا الطائرات.
– نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.
– نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.
– نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

مدة البرنامج:

– يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:
1- السنة التحضيرية:
– برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.

2- سنة الدبلوم المشارك
– المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

3- سنة الدبلوم:
– دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

4-

يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.

مزايا البرنامج:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.
4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلب احتياج سوق العمل.

متطلبات التسجيل:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.
2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.
3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.
4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

التفاصيل:
اضغط هنا
موعد التسجيل:
– يبدأ التسجيل بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم التسجيل بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

وزارة-الشؤون-الاسلامية-والدعوة-والارشاد-السعودية
9:46 م السبت، 02 ديسمبر 2023

الشؤون الإسلامية تعلن عن استمرار إتاحة التسجيل في هذه الوظائف

فرص وظائف
8:22 م السبت، 02 ديسمبر 2023

أكاديمية سينومي تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

سكني
5:45 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد

حساب المواطن
4:07 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. اعرف الآن نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445 وطريقة الاعتراض عليها

اقرأ أيضا

"المرور": 6 خطوات لتجنب الحوادث أثناء هطول الأمطار

كيف تسقط مركبتك التالفة وتستفيد من المهلة التصحيحية بدون غرامات عبر أبشر؟

موعد صرف المبالغ المرتجعة للضمان الاجتماعي.. وطريقة الاستعلام عن قبول التسجيل

عاجل.. التقديم متاح حاليا وينتهي في هذا الموعد .. وظائف شاغرة بوزارة المالية

بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

elbashayer-2022-06-27_153982 9:22 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في الرياض

images 3:29 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

للثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب 1:51 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بشرى للخريجين.. "تقويم التعليم" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

download 11:45 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
1:28 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن

شقق سكنية مباعة
12:30 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟

حساب المواطن - ريال
9:24 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن للبنوك قبل أيام من صرف دفعة ديسمبر

قطار الحرمين
8:21 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

لطلاب الثانوية.. رابط التسجيل في برنامج قيادة قطار المشاعر المقدسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
12:00 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 إجراءات مهمة حال امتلاك أرض سكنية مجانية من سكني

الحادث
8:57 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل .. أول فيديو يوثق لحظة وقوع حادث حافلة الجبيل المدرسية ووفاة 4 طالبات

حساب المواطن
8:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل التسجيل في ساند يؤثر على دعم حساب المواطن؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن في حالة التقاعد المبكر العودة لنظام التأمين؟ وما هو موقف المعاش؟

وزارة الداخلية
6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

سكني
5:45 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد