عاجل.. خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا

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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة إلغاء التغيب عن العمل بعد مرور 20 يومًا.

وتسمح الخدمة للكفيل أو صاحب العمل بإلغاء بلاغ تم رفعه على أحد المكفولين وذلك خلال المدة 20 يومًا. اضافة اعلان





كيفية إلغاء بلاغ تغيب بعد مرور 20 يومًا؟



خطوات إلغاء تغيب عن العمل بعد 20 يومًا



شروط إلغاء بلاغ التغيب



المستندات المطلوبة لإلغاء طلب تغيب عامل بعد 20 يومًا



شروط تقديم بلاغ هروب عامل



ما المدة المقدرة لإغلاق طلبات بلاغات التغيب؟



ما مدة الصلاحية لإلغاء أي بلاغ تغيب؟



هل يتم إخطار العامل في حالة وجود بلاغ تغيب عليه من منشأته؟

