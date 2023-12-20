الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة إلغاء التغيب عن العمل بعد مرور 20 يومًا.
وتسمح الخدمة للكفيل أو صاحب العمل بإلغاء بلاغ تم رفعه على أحد المكفولين وذلك خلال المدة 20 يومًا.اضافة اعلان

كيفية إلغاء بلاغ تغيب بعد مرور 20 يومًا؟ 

الأصل عدم الغاء بلاغ التغيب من قبل صاحب العمل بعد مرور 20 يومًا على تسجيله، إلا في أضيق الحدود ويتم ذلك من قبل مكتب العمل في حال رأى ذلك

خطوات إلغاء تغيب عن العمل بعد 20 يومًا

فيما يلي خطوات الغاء التغيب عن العمل بعد مرور 20 يومًا
الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية من هنا.
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. 
إدخال رمز التحقق.
تحديد المنشأة.
الضغط على مربع إلغاء التغيب عن العمل..
يقوم المستخدم بالبحث عن رقم العامل من خلال رقم الإقامة الخاص به.
الضغط على مربع بحث.
ستظهر على الشاشة البيانات المتعلقة بالوافد.
يقوم المستخدم بالنقر على مربع إرسال لتأكيد طلب الغاء بلاغ التغيب.
ستظهر رسالة توضح نجاح طلب الغاء تغيب عن العمل. 


شروط إلغاء بلاغ التغيب

حددت الوزارة عددًا من الشروط  لطلب إلغاء بلاغ تغيب عن العمل بعد مرور أكثر من 20 يومًا، على النحو التالي:
أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل
ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة
ألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.
ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين.
ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل.

المستندات المطلوبة لإلغاء طلب تغيب عامل بعد 20 يومًا

خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمنًا طلب العميل
التزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.


شروط تقديم بلاغ هروب عامل

أن تكون رخصة العمل وإقامته سارية المفعول
أن يكون قد مر 15 يومًا من تغيب العامل عن العمل.
إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد تغيب العامل عن العمل.
أن يكون قد حصل على تأشيرة خروج نهائي.
ألا يكون سبق للعامل ان تقدم ببلاغ قانوني ضد صاحب العمل أو الجهة المقدمة.
أن يقدم طلب البلاغ لمرة واحدة فقط. شروط تقديم بلاغ هروب عامل منزلي
أن تكون المؤسسة أو المنشأة التي ينتمي إليها العامل رسمية.
أن يكون العامل المقدم ضده البلاغ مسجلاً في سجلات العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ضرورة تسجيل العنوان الإلكتروني التابع للمؤسسة في البريد السعودي، حتى يتسنى لصاحب العمل تقديم البلاغ.

ما المدة المقدرة لإغلاق طلبات بلاغات التغيب؟

تحدد المدة اللازمة لإغلاق أو الرد بطلب المزيد من الوثائق لطلبات بلاغات التغيب ب 10 أيام عمل. 

ما مدة الصلاحية لإلغاء أي بلاغ تغيب؟

تحدد المدة لصلاحية طلب إلغاء البلاغ على البوابة من قبل المنشأة بـ 20 يومًا من تاريخ إنشاء البلاغ.

هل يتم إخطار العامل في حالة وجود بلاغ تغيب عليه من منشأته؟

يتم إخطار العامل في حال وجود بلاغ تغيب مسجل عليه من قبل منشأته برسالة نصية SMS  للعامل.

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