عاجل.. زوجته سجلت في التأمينات.. هل يؤثر ذلك على دخله الشهري بحساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير تسجيلها في التأمينات على دخل زوجها الشهري في حساب المواطن.



تأثير التسجيل في التأمينات على حساب المواطن:



تأثير التسجيل في الضمان الاجتماعي على حساب المواطن:



استحقاق زوجة المواطن لدعم المواطن:



وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه:" السلام عليكم هل تسجيلي بتأمينات الاجتماعية يؤثر على زوجي بحساب المواطن؟".وجاء الرد من البرنامج على الاستفسار بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة أخرى".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أسرة سجلت أفرادها كتابعين مع شقيقتهم "أساسي" في الضمان، ولكنهم تابعين للأب في حساب المواطن ومدى تأثير ذلك على استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" الوالد مسجل أساسي ونحن تابعين في حساب المواطن وأختي من أصحاب الإعاقة ولديها تقرير مسجلة في الضمان الاجتماعي أساسي والوالد ونحن تابعين لها.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟".وجاء الرد على استفساره من البرنامج بالقول :"حياك الله.. سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له ، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم.. نسعد بخدمتك".أيضا حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل زوجة مواطن تستفسر عن كيفية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم بالرغم من انتهاء إقامتها.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "زوجة مواطن و إقامتها منتهية و زوجها مسجون كيف تسجل و هي ليس لديها حساب بنكي لأن الإقامة منتهية".وجاء الرد :" بإمكان أكبر الأبناء التسجيل "كمستفيد رئيسي"واختيار "عائلة سجين" وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، نسعد بخدمتك ".