مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



نبذة عن المدينة:



طريقة التقديم:

