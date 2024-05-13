مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي رواتب
- أخصائي التزام وظيفي
- أخصائي موارد بشرية
- أخصائي تخاطب وبلع
- عالم الأوعية الدموية السريرية
- مطور واجهات المستخدم
- أخصائي تروية قلبية أطفال
- طبيب استشاري فسيولوجيا عصبية
- أخصائي تمريض
- ممرضة الرعاية المنزلية
التخصصات المطلوبة:
- الموارد البشرية
- الإدارة الصحية
- الرعاية الصحية
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- التقنية الاشعاعية
- تقنية التروية
- التمريض
- أومايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)
نبذة عن المدينة:
تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.