الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

مدينة الملك سعود الطبية
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تعلن مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

 
- أخصائي رواتب
- أخصائي التزام وظيفي
- أخصائي موارد بشرية
- أخصائي تخاطب وبلع
- عالم الأوعية الدموية السريرية
- مطور واجهات المستخدم
- أخصائي تروية قلبية أطفال
- طبيب استشاري فسيولوجيا عصبية
- أخصائي تمريض
- ممرضة الرعاية المنزلية   

التخصصات المطلوبة:


- الموارد البشرية
- الإدارة الصحية
- الرعاية الصحية
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- التقنية الاشعاعية
- تقنية التروية
- التمريض
- أومايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)

نبذة عن المدينة:


تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تحذير عاجل من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

بالخطوات.. أسهل طريقة لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. روشن تطرح برنامج "عودة" المنتهي بالتوظيف

أقصى دخل من العمل يؤدي إلى حرمان الوريث من معاش التأمينات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البنك المركزي 8:02 م الأحد، 21 أبريل 2024

البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء التوظيف للجنسين عبر برنامج تطوير الكفاءات

جامعة-الملك-عبدالله-للعلوم-والتقنية-799x396 10:12 م السبت، 20 أبريل 2024

برواتب تنافسية.. جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعلن عن برنامج إرتقاء للجنسين في كافة التخصصات

جامعة الإمام 8:40 م السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

شركة المياه 9:02 م الخميس، 18 أبريل 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى